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кв.м. 1 - 10 м2
Стоимость работ от 45 до 60 тыс. руб.
Материалы от 25 до 45 тыс.руб.
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Тип Ремонт ванной и туалета
кв.м. 1 - 10 м2
Стоимость работ от 90 до 120 тыс. руб.
Материалы от 60 до 85 тыс. руб.
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Характеристики
Тип Ремонт ванной и туалета
кв.м. 1 - 10 м2
Стоимость работ от 120 до 150 тыс. руб.
Материалы от 60 до 85 тыс. руб.
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Тип Ремонт квартиры
кв.м. 55 - 75м2
Стоимость работ от 510 до 590 тыс. руб.
Материалы от 210 до 260 тыс. руб.
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Характеристики
Тип Ремонт коттеджей
кв.м. 215 -240 м2
Стоимость работ до 5 тыс. руб.
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Ремонт квартир в Екатеринбурге

СТК «Миг» осуществляет ремонт квартир и частных домов, а также жилых и нежилых помещений в Екатеринбурге и окрестностях. В нашем портфолио представлены выполненные работы, как комплексные, так и отдельных помещений: ванной комнаты, кухни, гостиной, коридора и т.д. Если Вы не можете определиться с выбором компании, которой можно доверить ремонт и отделку своей квартиры, посмотрите фотографии наших отремонтированных объектов, убедитесь в отличном качестве предоставляемых нами услуг — обращайтесь в СТК «Миг».

Кроме того вы можете заказать отдельную услугу, например, укладку плитки, ламината, поклейку обоев.

Наши клиенты получают превосходный ремонт в короткие сроки и по оптимальным ценам:

  • «Косметический» — работа (1 500 руб.) + материал (600 руб.) = 2 100 руб. за кв.м. по полу
  • «Стандартный» — работа (1 950 руб.) + материал (1 100 руб.) = 3 050 руб. за кв.м. по полу
  • «Евроремонт» — работа (2 750 руб.) + материал (1 550 руб.) = 4 300 руб. за кв.м. по полу
  • «VIP» — работа (4 000 руб.) + материал (1 950 руб.) = 5 950 руб. за кв.м. по полу

12 лет

Работаем на рынке

3 минуты

Оформление заявки

100% гарантия

На все наши услуги
Простой пример расчета

Ремонт квартиры 55 кв.м. по полу, Вы выбираете «стандартный» тип ремонта, тогда 55 кв.м. * 3 050 руб. = 167 750 руб. — это затраты на работу и материал.

Видеоотзывы
Анна

Ремонт коридора 5,6 м2

Андрей

Ремонт кухни, ванной комнаты и коридора

Алексей

Ремонт коттеджа 230 кв.м.

Никита

Ванной комнаты и туалет под ключ

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Наши преимущества
Бесплатное составление
сметы

Составление перечня требуемых
работ и материалов, бесплатно
корректировки сметы, даём скидки
на смету конкурентов

Список лучших идей
за 12 лет работы

Грамотно составленный дизайн
проект, правильный выбор материалов,
правильная очередность проведения
работ, защита от переплат

Без очереди на замеры

Наш менеджмент позволяет работать
без «очередей», быстро и качественно,
т.к. Работу выполняет мастер именно
своего дела

Настоящий контроль
качества

Многоступенчатый контроль объекта:
дизайнером, менеджером, прорабом,
бригадиром

Оформление заявки
2-3 минуты

Звонок или заявка с сайта, с вами
связывается наш мастер, договариваетесь
на время встречи

Прораб с дизайнерским
мышлением

Технические и дизайнерские
рекомендации

Ремонт с СТК МИГ

Настала пора делать ремонт квартиры? Наиболее частым запросом является косметический ремонт, нежели капитальный. Но и он требует немалых вложений, особенно если вы не знакомы с рыночной стоимостью и не знаете, как высчитать стоимость ремонта требуемого объекта.

Ремонт квартир - это восстановление части высокого многоквартирного дома, при выборе квартиры обязательно нужно проверить качество входящей воды, установку межкомнатных дверей и окон. Промерить все поверхности и покрытий на ровность. Услуга по приему квартиры можно провести в нашей компании бесплатно, если Вы собираетесь проводить ремонт квартиры под ключ.

  • Индивидуальный косметический ремонт квратиры - внешняя очитска всех поверхностей (полы, стены и потоки) от старого покрытия, включая наполные. И услуга по монтажу всех новых покрытий например: оклейка обоями, укладка ламината, покраска потолка. 
  • Обязательно нужно следить за влажностью помещения, это важно для крепкого и здорового сна. Для этого нужно правильно рассчитать теплоотдачу радиатора отопления, чтобы он не пересушивал воздух. Еще дополнительно можно поставить электрический увлажнитель или притоки с улицы свежего воздуха. 
  • Освещение, как основное так и декоративное должно быть «умным» и управляться с планшета или смартфона. 
  • Нужно применять более спокойные тона в отделке, обязательно использовать кровать с высокой спинкой и коренной стяжкой, это придаст более роскошный вид комнате.

Что такое ремонт под ключ?

Ремонт квартир под ключ означает комплексную работу над помещением/квартирой/коттеджем и т.д. При заказе полного пакета услуги "под ключ" ремонтные работы включают в себя все этапы строительных работ. От вас: несколько пожеланий и приятное ожидание. Что мы предлагаем в ответ?

  • Дизайнерская отделка на вкус хозяев.
  • Ремонт гостиной, кухни, ванной или всей квартиры сразу, коммерческого помещения.
  • Не нужно никуда ехать и ни с кем договариваться. Закупка строительных и отделочных материалов будет выполнена без вашего участия и по оптовым ценам, что делает ремонт дешевле.
  • Ежедневно прораб, дизайнер, менеджер и бригадир контролируют качество исполнение работы. Приём готового проекта и подпись акта о выполненных работах.

Вы переживаете, что...

  • Желаемый проект будет длиться несколько месяцев.
  • Стоимость работ под ключ окажется неподъёмной.
  • Поручите ремонт квартиры работникам без опыта в профессиональной сфере.
  • Не придёте к согласованному варианту отделки с семьёй/коллегами.
  • Напутаете с размерами квартиры.
  • Не рассчитаете стоимость материалов.
  • Бригаде не под силу сложный проект.
  • Если спустя время после окончания работ, что-то пойдёт не так, то придётся вновь вкладываться.

Мы обещаем:

  • Удобный и понятный порядок работы. Вы получите копию договора, в котором прописаны этапы готовности и ответственность сторон.
  • Мы всегда готовы предложить оптимальное решение для вашего бюджета. В крайнем случае, вы можете заказать отдельно укладку плитки, ламината, поклейку обоев и т.д.
  • Каждый мастер занимается работой по своей специальности не менее 4-х лет — малярно-штукатурные услуги, монтаж электрооборудования, монтаж сантехнические, укладка плитки и др. Посмотрите видеоотзывы на выполненные нами работы на сайте или youtube-канале https://www.youtube.com/channel/UCZzTv6Jp8JW1vvh3wOoPfmg
  • Бесплатный выезд прораба в помещение на замеры площади объекта, который на месте поделится с вами техническими и дизайнерскими рекомендациями
  • Вы не потратите и копейки больше запланированной стоимости. С начала составления сметы и до завершения ремонтных работ стоимость останется фиксированной. Воспользуйтесь калькулятором на сайте, чтобы рассчитать затраты на ремонт.
  • Гарантию качества! Мы берёмся даже, казалось, за непосильные объекты и справляемся! Читайте отзывы о нашей компании на Flamp.
  • Команда немедленно выезжает на устранение гарантийной неполадки.

Как получить ремонт мечты?

  • Оставьте заявку на сайте (предоставляется скидка 2%) или по телефону.
  • Мы договариваемся о времени проведения замеров квартиры/помещения.
  • Определитесь с бюджетом покупки материалов и желаемого результата.
  • Заключаем официальный договор с подписями обеих сторон.
  • Мы выполняем ремонт.
  • Вы принимаете работу.
  • Оплата за сданный объект.

СТК Миг поможет исполнить мечту об уютной квартире в кратчайший срок и без лишних затрат!

Схема работы
Запись на замер объекта

Номер телефона и имя контактного
лица, адрес объекта

Обсуждение объекта

Сильные и слабые стороны
состояния объекта

Составление сметы

Составление «белой» сметы работ,
также можно рассчитать материал
для понимания полных затрат

Подписание договора

Подписывается договор подряда,
гарантия, порядок оплаты и т.д.

Страхование объекта

После проведения всех работ
(подписания акта) мы страхуем вашу
недвижимость от многих ущербов

Гарантийное обслуживание

Получаете карту постоянного клиента,
которая даёт Скидку, мы работаем
на перспективу

Мы на связи в соцсетях

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Вконтакте

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переговоров

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Чашек кофе выпили
наши клиенты

230

этажей пройдено
нашими грузчиками

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