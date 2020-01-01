СТК «Миг» осуществляет ремонт квартир и частных домов, а также жилых и нежилых помещений в Екатеринбурге и окрестностях. В нашем портфолио представлены выполненные работы, как комплексные, так и отдельных помещений: ванной комнаты, кухни, гостиной, коридора и т.д. Если Вы не можете определиться с выбором компании, которой можно доверить ремонт и отделку своей квартиры, посмотрите фотографии наших отремонтированных объектов, убедитесь в отличном качестве предоставляемых нами услуг — обращайтесь в СТК «Миг».

Кроме того вы можете заказать отдельную услугу, например, укладку плитки, ламината, поклейку обоев.

Наши клиенты получают превосходный ремонт в короткие сроки и по оптимальным ценам: