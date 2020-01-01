СТК «Миг» осуществляет ремонт квартир и частных домов, а также жилых и нежилых помещений в Екатеринбурге и окрестностях. В нашем портфолио представлены выполненные работы, как комплексные, так и отдельных помещений: ванной комнаты, кухни, гостиной, коридора и т.д. Если Вы не можете определиться с выбором компании, которой можно доверить ремонт и отделку своей квартиры, посмотрите фотографии наших отремонтированных объектов, убедитесь в отличном качестве предоставляемых нами услуг — обращайтесь в СТК «Миг».
Кроме того вы можете заказать отдельную услугу, например, укладку плитки, ламината, поклейку обоев.
Наши клиенты получают превосходный ремонт в короткие сроки и по оптимальным ценам:
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12 лет
Работаем на рынке
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3 минуты
Оформление заявки
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100% гарантия
На все наши услуги
Ремонт квартиры 55 кв.м. по полу, Вы выбираете «стандартный» тип ремонта, тогда 55 кв.м. * 3 050 руб. = 167 750 руб. — это затраты на работу и материал.
Ремонт коридора 5,6 м2
Ремонт кухни, ванной комнаты и коридора
Ремонт коттеджа 230 кв.м.
Ванной комнаты и туалет под ключ
Составление перечня требуемых
работ и материалов, бесплатно
корректировки сметы, даём скидки
на смету конкурентов
Грамотно составленный дизайн
проект, правильный выбор материалов,
правильная очередность проведения
работ, защита от переплат
Наш менеджмент позволяет работать
без «очередей», быстро и качественно,
т.к. Работу выполняет мастер именно
своего дела
Многоступенчатый контроль объекта:
дизайнером, менеджером, прорабом,
бригадиром
Звонок или заявка с сайта, с вами
связывается наш мастер, договариваетесь
на время встречи
Технические и дизайнерские
рекомендации
Настала пора делать ремонт квартиры? Наиболее частым запросом является косметический ремонт, нежели капитальный. Но и он требует немалых вложений, особенно если вы не знакомы с рыночной стоимостью и не знаете, как высчитать стоимость ремонта требуемого объекта.
Ремонт квартир - это восстановление части высокого многоквартирного дома, при выборе квартиры обязательно нужно проверить качество входящей воды, установку межкомнатных дверей и окон. Промерить все поверхности и покрытий на ровность. Услуга по приему квартиры можно провести в нашей компании бесплатно, если Вы собираетесь проводить ремонт квартиры под ключ.
Ремонт квартир под ключ означает комплексную работу над помещением/квартирой/коттеджем и т.д. При заказе полного пакета услуги "под ключ" ремонтные работы включают в себя все этапы строительных работ. От вас: несколько пожеланий и приятное ожидание. Что мы предлагаем в ответ?
СТК Миг поможет исполнить мечту об уютной квартире в кратчайший срок и без лишних затрат!
Номер телефона и имя контактного
лица, адрес объекта
Сильные и слабые стороны
состояния объекта
Составление «белой» сметы работ,
также можно рассчитать материал
для понимания полных затрат
Подписывается договор подряда,
гарантия, порядок оплаты и т.д.
После проведения всех работ
(подписания акта) мы страхуем вашу
недвижимость от многих ущербов
Получаете карту постоянного клиента,
которая даёт Скидку, мы работаем
на перспективу
Позвоните нам по телефону 8 (343) 201-45-21
или закажите звонок специалиста прямо сейчас
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4 332
всего потрачено
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6 543
минут телефонных
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4 329
всего Гвоздей
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323
Чашек кофе выпили
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230
этажей пройдено